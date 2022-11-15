Байден та Ердоган виступили за продовження зернової угоди [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях саміту G20. У ході переговорів лідери дійшли висновку, що зернова угода має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки та має бути продовжена. Про це йдеться в заяві Білого дому.
Президент Байден висловив вдячність президенту Ердогану за його зусилля щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обоє погодилися, має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки. Ініціатива має бути продовжена.
Термін дії зернової угоди спливає 19 листопада. 2 листопада росія повернулася до участі в угоді через п'ять днів після виходу з неї. Вихід був пов'язаний з атаками дронів на російські кораблі у Чорному морі.
У МЗС рф 12 листопада заявили, що досі обговорюють продовження угоди. Основною умовою Москви з чорноморської ініціативи є зняття експортних обмежень на російські добрива. Через санкції вони заблоковані в європейських портах.
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