лавров цинічно звинуватив Україну у "затягуванні війни": у Зеленського вже відповіли [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Офісі президента України відповіли главі російського МЗС сергію лаврову на його цинічні звинувачення у тому, що українська сторона "затягує конфлікт".
Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.
"Нагадую пану лаврову: росія вторглася в Україну. рф обстрілює наші міста. рф робить геноцид, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Але "Україна затягує конфлікт"? Війна досі триває лише через публічні маніпуляції Лаврова та його небажання припинити вбивства" , - Написав він.
Нагадаємо, сьогодні під час виступу на G20 президент Володимир Зеленський твердо заявив – Україна не погодиться ні на які "Мінськ-3", які росія порушить відразу ж після ув'язнення.
по темі
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири причини, чому Україна не може і не має наміру "заморожувати" контрнаступ узимку
Главу МЗС рф сергія лаврова госпіталізували після прибуття на саміт G20 на Балі, повідомляє Associated Press. марія захарова назвала це "фейком"
Жителі Херсона радіють звільненню свого міста від окупантів і тепло зустрічають ЗСУ
Припинення вогню чи переговори росією означали б для України лише втрату територій та виконання ультиматумів кремля
Україна розглядає усі сценарії погіршення ситуації з постачанням електроенергії, включно з повним блекаутом