В Офісі президента України відповіли главі російського МЗС сергію лаврову на його цинічні звинувачення у тому, що українська сторона "затягує конфлікт".

Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

"Нагадую пану лаврову: росія вторглася в Україну. рф обстрілює наші міста. рф робить геноцид, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Але "Україна затягує конфлікт"? Війна досі триває лише через публічні маніпуляції Лаврова та його небажання припинити вбивства" , - Написав він.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на G20 президент Володимир Зеленський твердо заявив – Україна не погодиться ні на які "Мінськ-3", які росія порушить відразу ж після ув'язнення.