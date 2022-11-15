У кремлі відреагували на 10 пунктів Зеленського для завершення війни [ Редагувати ]
У кремлі вважають висунуті президентом України Володимиром Зеленським умови для початку переговорів констатацією відмови від дипломатії. Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков.
Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции.
Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 Володимир Зеленський запропонував десять кроків для початку мирних переговорів з росією та завершення війни:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Нагадаємо, у кремлі прокоментували резолюцію Генасамблеї ООН про репарації України.
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