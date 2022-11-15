У кремлі вважають висунуті президентом України Володимиром Зеленським умови для початку переговорів констатацією відмови від дипломатії. Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков.

Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции.

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 Володимир Зеленський запропонував десять кроків для початку мирних переговорів з росією та завершення війни:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, у кремлі прокоментували резолюцію Генасамблеї ООН про репарації України.