росіяни влучили у два житлові будинки в Печерському районі (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань", - написав він.
Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у столиці було збито чотири ракети.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця влучань російських ракет.
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