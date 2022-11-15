Російські окупанти влучили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще декілька ракет збили системи ППО.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань", - написав він.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у столиці було збито чотири ракети.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця влучань російських ракет.