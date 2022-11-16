"Наприкінці листопада ЄС може представити новий пакет санкцій проти рф та білорусі" - журналіст [ Редагувати ]
Європейський Союз може представити новий пакет санкційних обмежень проти росії та білорусі наприкінці листопада. Про це повідомляється у Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.
Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти росії та білорусі, ймовірно, буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.
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