Компанія "СО2", що входить до азотного бізнесу Group DF, розпочала постачання вуглекислого газу (СО2) на європейський ринок. Як повідомили "Подробицям" у прес-службі Group DF, 16 листопада 2022 року компанія здійснила поставку перших 20 тонн вуглекислого газу до Італії, м. Фонтанафредда.

Отримувачем першої партії продукції стала італійська група компаній JULIA GAS S.R.L. Для виходу на ринок ЄС Черкаський "Азот", де виготовляється вуглекислий газ, пройшов повний аудит та провів необхідну сертифікацію міжнародної спільноти технологів пивобезалкогольної промисловості (ISBT), отримавши Сертифікат системи харчової безпеки 22000 (FSSC 22000). Це істотно розширює ринок збуту продукції, даючи можливість постачати її компаніям харчової промисловості.

"Ми заходимо у потрібний час на дуже гарний ринок. І ми заходимо на цей ринок надовго. Ми стаємо міжнародним гравцем, проте наш пріоритет незмінний – забезпечення та розвиток внутрішнього ринку споживання вуглекислого газу", – зазначив генеральний директор компанії "СО2" Олександр Фролов.

За даними Group DF, обсяг європейського ринку діоксиду вуглецю оцінюється у 383,6 млн. доларів США у 2022 році. При цьому очікується зростання в середньому на 7,2% на рік до 772,4 млн. доларів США до кінця 2032 року. Вуглекислий газ тут використовують у різних галузях – від медицини, фармацевтики, систем пожежогасіння, охолодження серверних до вирощування овочів, консервації м'ясних продуктів тощо. Зупинка хімзаводів у ЄС у 2021-22 роках спровокувала дефіцит вуглекислого газу, навіть розглядається можливість заборони експорту СО2 із країн ЄС на законодавчому рівні.

"Наступна країна постачання – Молдова, ми перебуваємо на стадії переговорів. Італія та Молдова – два перспективних напрямки, за якими юми бачимо хорошу перспективу подальшого збільшення обсягів", – наголосив генеральний директор компанії "СО2" Олександр Фролов.