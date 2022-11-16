У середу, 16 листопада, Генеральна асамблея ООН підтримала проект резолюції з прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Сибіга у Facebook.

"Від успішного саміту Кримської платформи до посиленої кримської резолюції ГА ООН - солідарність миру з Україною щодо Криму тільки міцнішає. Як би не мріяла Росія "закрити" питання Криму, воно буде на міжнародному порядку денному, поки на півострів не повернеться український прапор", - написав він після ухвалення резолюції.

За його словами, в результаті ухвалення резолюції ГА ООН фактично засудила використання росією Криму як плацдарму для повномасштабної агресії проти України та для спроби незаконної анексії Херсона та Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав таке рішення Генеральної асамблеї.

"Вітаю схвалення ГА ООН проекту резолюції про права людини в окупованій Росією АР Крим. Вдячний тим, хто змінив свою думку. Ця війна почалася з Криму, Кримом вона і завершиться. Наш півострів буде звільнений, як і всі українські землі", - написав у Twitter глава української держави.