На Одещині через російські обстріли уражено об'єкт інфраструктури [ Редагувати ]
У четвер, 17 листопада, під час масованого обстрілу росією з акваторії Чорного моря ворог здійснив пуск "Калібрів", а з використанням тактичної авіації з 2 Су-30 спрямував 6 ракет повітряного базування. Про це повідомляється у Telegram.
Уражено об'єкт інфраструктури в обласному центрі. Постраждала 1 цивільна особа.
Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколишніх підприємств. Всі 6 ракет силами протиповітряної оборони знищено над морем.
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