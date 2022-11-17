Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.

За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.