Світло по 2-3 години: на Київщині електроенергії може не бути днями [ Редагувати ]
Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
Київська ОВА просила мешканців підготуватися до тривалих відключень електроенергії. Сахарук уточнив, що під тривалими відключеннями мається на увазі відсутність електроенергії днями.
За його словами, ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення.
І на жаль кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення поки що дуже коротка, це 2-3 години максимум.
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