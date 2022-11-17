Завтра в Україні відзначатимуть День сержанта Збройних сил. Цей день військові проведуть на бойових позиціях. Даніїл Снісар повернувся з північного регіону, де наші бійці продовжують укріплювати кордони та готуються до можливого наступу ворога з Білорусі.

Зона відчуження. До кордону з Білоруссю 22 кілометри. Це один з тих напрямків, яким ворог може спробувати дістатися столиці. Наші військові - готуються відбити атаку.

Піхота, 4 кабачка. Вогонь!

Це командно-штабні навчання. За легендою - загарбники перетнули кордон і намагаються наступати. Стрілецька рота стала в оборону. Вогневими засобами військові виводять з ладу ворожу бронетехніку. На позицію висувається танковий взвод.

Відпрацювали знищення. Враження цілі противника. І відійшли.

Рота вогневої підтримки напоготові - відпрацьовують по противнику на відстані одного кілометра і ближче.

Віктор Довгаль, командир батальйону:

Це вогневі засоби, такі, як великокаліберний кулемет Браунінга, гранатомет Мк-19, а також танковий і протитанковий гранатомет. Дальність ураження цих бойових засобів - 1000-1300 м.

Ворожу піхоту добивають мінометами.

Гості на позиції! До роботи готовий! Вогонь! Міномет! Постріл! Вихід!

Такі навчання наші військові, які пильнують північні кордони, влаштовують регулярно. Це допомагає захисникам бути готовими до різних сценаріїв наступу з боку Білорусі. Щоб умови були наближені до реальних - використовують лише бойові снаряди.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант:

Ми постійно працюємо над посиленням оборони. Одним з елементів посилення оборони - це готовність військ. Вона досягається постійним тренуванням і відшліфовуванням тих питань, які пов'язані з системою комплексного вогневого ураження, вмілого маневру.

Та спочатку загарбникам доведеться пройти через заміновані лісосмуги - усі рубежі всіяні протитанковими мінами.

Начальник групи сил підтримки 168 батальйону ТрО:

Дуже багато, зараз ми цих подарунків тисячі ставимо - кожен день працюють наші хлопці. Ставлять бойове для готовності.

Чимало з цих хлопців вперше взяли до рук зброю після початку повномасштабної війни. І вже справляються з бойовими завданнями не гірше за досвідчених побратимів. І за це оборонцям надають військовий ранг. Цього разу кілька солдатів отримали звання сержантів.

Ніколи не зрадити сержантський корпус! Та бути вірним кодексу сержанта Збройних сил України!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Я переконався у вашій професійності, щиро дякую, що пліч-о-пліч з солдатами кожного дня на бойових позиціях виконуєте дуже складну задачу.

Самі ж бійці запевняють - північний регіон, зокрема, ділянка зони відчуження - під надійним захистом.