Офіційний представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив про те, що влада Польщі очікує отримати результати розслідування падіння ракети в найближчі кілька днів. Про це він сказав телеканалу CNN.

Польський чиновник розповів телеканалу, що Варшава швидко розпочне розслідування падіння ракети.

Ясіна сказав, що українським експертам також буде дозволено доступ до місця, наголосивши, що спочатку мають бути "деякі юридичні заходи, щоб створити гарний простір для їхньої експертизи".