Я не зачиняв двері для переговорів з росією - Зеленський

Україна, як і раніше, готова до переговорів з росією, однак це має бути "інша росія", представники якої зможуть визнати неправомірність чинної політики. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN