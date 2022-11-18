Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача міністра інфраструктури Олександра Кубракова і заступника керівника Офісу президента Романа Машовця. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
КУБРАКОВ Олександр Миколайович - Міністр інфраструктури України
МАШОВЕЦЬ Роман Васильович - Заступник Керівника Офісу Президента України
Зміни внесено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 16 листопада президент Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому ухвалювались рішення в контексті подальшої деокупації українських територій.
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача