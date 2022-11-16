Зеленський провів засідання Ставки: які рішення ухвалено [ Редагувати ]
У середу, 16 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були ухвалені рішення щодо подальшої деокупації наших територій. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Подробиці:
- Було проаналізовано інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянуто перебіг ліквідації наслідків терористичних атак.
- Учасники обговорили посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури України та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони.
- Члени Ставки також розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на передовій з урахуванням змін на півдні.
- Були ухвалені рішення в контексті подальшого звільнення українських територій.
Окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння та забезпечення українських захисників всім необхідним для проходження зимового періоду.
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