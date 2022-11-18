Дітям-сиротам війни в Україні надається щомісячна грошова допомога 5000 гривень. Програма підтримки українських дітей до 18 років, які через війну втратили одного чи обох батьків, пропонується Фондом імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Фонд було створено за спільної ініціативи урядів України та Польщі.

Одна з програм Фонду Шептицького полягає в підтримці неповнолітніх дітей, які внаслідок війни втратили одного чи обох батьків. Дітям виплачується 5000 грн щомісячно.

Варто поквапитись: заявки приймаються до кінця листопада!

Першим місяцем виплат вважається той, коли була подана заявка на допомогу. Перші виплати здійснюються впродовж двох тижнів після ухвалення позитивного рішення по заявці за наявності банківських реквізитів заявників.

Як оформити заявку на отримання допомоги:

Заявка на допомогу заповнюється та подається онлайн на сайті Фонду.

Достатньо заповнити форму.

Необхідні документи:

відсканований документ, що посвідчує особу заявника-опікуна, а також дитини, яка буде прямим бенефіціаром грошової допомоги (сторінки з фото й персональними даними);

відсканована копія свідоцтва про народження дитини;

відскановане свідоцтво про смерть батьків/одного з батьків;

у разі його відсутності відсканований документ, що підтверджує зникнення батьків;

відсканований документ опікуна, що підтверджує встановлення опіки над дитиною.

Якщо у вас не вистачає документів для подання заявки, ви маєте запитання або хочете уточнити деталі, звертайтесь за номером телефону: +38 (093) 213-76-96, Оксана Похода.