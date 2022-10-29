Двоє дітей залишилися сиротами через ворожу атаку "Градами" по селу Торське на Донеччині. Братика та сестричку, що втратили батьків, із села під обстрілами - вивозили поліцейські. Ось репортаж.

… Зараз ми їдемо у населений пункт село Торське. Де, нам потрібно евакуювати двох неповнолітніх дітей.

Про трагедію, яка напередодні спіткала одну з сімей на Донеччині, поліцейських сповістили місцеві жителі.

Толя был во дворе, прилетела мина во двор. Толю убило - полголовы нет. Дети были в хате.

Осиротілих брата та сестричку, які чотири роки тому втратили маму, а тепер батька - прихистили сусіди.

Приїжджали до вас, пам'ятаєш? - Привіт!

Поліцейські розшукали дядька дітей. Дев'ятирічний Андрій одразу погодився на евакуацію до родича. А десятирічну Олю правоохоронцям довелося умовляти.

К Ване отвезут вас сразу, сегодня будете там, просто тут небезопасно. В детский дом вас никто не забирает.

Оля погодилася поїхати. Та вже в дорозі знову впала в розпач.

Мне страшно… Как нас Ваня заберет?! - Я ж только что показывал, мы с дядей вашим созваниваемся. - Она боится, что ее отправят в детский дом.

По речі дітей додатково з'їздили волонтери. Зараз брат та сестра вже перебувають в безпеці й скоро зустрінуться зі своїм дядьком.

Ігор Угнівенко, начальник відділення поліції №3 Краматорського РУ в м. Лиман:

Вони переночують і завтра вже підключаться соціальні служби по дітлахах, які будуть займатися усіми цими питаннями.

Поліцейські вкотре закликають людей, які живуть у прифронтових населених пунктах - евакуйовуватися. Адже життя мирних українців для рашистів нічого не вартують.