Так відкривали перший McDonald's у Білорусі

олександр лукашенко прокоментував вихід мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's з Білорусі. Він закликав не робити з цього трагедію і заявив, що місце "Мака" мають зайняти місцеві підприємці.

Некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдоналдс" уходит". Я думаю: "Слава тебе, Господи, что хоть уходит". Но только место "Макдоналдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдоналдс", если кому то это надо. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат?

У травні McDonald's оголосив про вихід з росії через збройне вторгнення в Україну. Пізніше російські ресторани викупив бізнесмен Олександр Говор. На їхній базі він запустив нову мережу під назвою "Вкусно и точка", перші ресторани якої відкрилися у червні 2022 року.

У листопаді компанія оголосила, що підписала франчайзинговий договір з підприємством "КСБ Виктори Рестораны", яке керує мережею McDonald's у Білорусі. Після завершення угоди всі ресторани американської мережі в Білорусі перейменують на "Вкусно и точка".