McDonald's йде з білорусі [ Редагувати ]
Компанія McDonald's вирішила покинути ринок білорусі. При цьому ресторани швидкого харчування продовжать працювати під російською маркою "Вкусно и точка". Про це свідчить прес-реліз компанії.
Ресторани швидкого обслуговування "МакДональдс" під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка".
При цьому компанія обіцяє зберегти усі робочі місця. Повідомляється, що точну дату початку роботи під брендом "Вкусно и точка" буде оголошено пізніше.
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