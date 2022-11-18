На Донбасі воюють 130 тисяч росіян, перекидання військ з Херсонщини поки не було - ЗСУ [ Редагувати ]
На східному фронті зараз зосереджено угруповання російських військ чисельністю понад 130 тисяч. На Донбас поки не перекидали війська з Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Угруповання збройних сил рф на Донбасі та загалом на східному фронті - понад 130 тисяч особового складу. Іноді кількість змінюється, але приблизно така цифра.
Наразі не спостерігається масового перекидання російських військ з Херсонщини на Донбас. Можливо, є якісь поодинокі випадки. Череватий наголосив, що потрібен час, аби налагодити логістику та перекинути на досить велику відстань стільки особового складу, озброєння та техніки.
Тим більше під нашим вогнем, тому що ми, звичайно, не хочемо давати ворогові спокійно це робити.
На Донбасі "гнучка лінія фронту", і задля збереження життів українських військовослужбовців командирам на місцях іноді доводиться приймати рішення про відступ.
За словами речника ЗСУ, окупанти зазнають суттєвих втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там за добу російська армія втрачає від взводу до роти. Череватий запевнив, що українські війська теж зазнають втрат на Донбасі, але набагато менші, ніж ворог.
Нагадаємо, що українське командування та президент Зеленський неодноразово заявляли, що найзапекліші бої зараз точаться на Донеччині - під Бахмутом та Авдіївкою.
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