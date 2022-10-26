Російські війська продовжують невпинно атакувати українські позиції на Донеччині - на Бахмутському напрямку та в Авдіївці. Про це у вечірньому відеозверненні 26 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський.

Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала. Найжорсткіші бої - на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої.

Тривають активні дії на інших напрямках. Глава держави відзначив бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за звільнення окупованих територій на Луганщині.

Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України. Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил - збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони.

Президент повідомив, що загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250.

Російські окупанти втратили вже стільки техніки - авіаційної та іншої - скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться.

Глава держави нагадав, що сьогодні з російського полону повернули ще 10 захисників, і закликав військовослужбовців ЗСУ брати в полон росіян, щоб поповнювати обмінний фонд.