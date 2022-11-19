На росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Продовження прихованих мобілізаційних заходів та потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, ймовірно, створюють значне навантаження на і так перевантажений російський апарат формування збройних сил.

Аналітики нагадують, що кремль раніше заявляв, що президент росії володимир путін не має необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.

За оцінкою ISW, путін, напевно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки водночас, коли призовники проходять свій власний цикл навчання", - кажуть аналітики.

Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості щодо підготовки як мобілізованих призовників, так і самих мобілізованих, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.

"Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні", - роблять висновок аналітики.

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