У Зеленського відкинули можливість таємних переговорів Заходу з путіним [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що будь-які припущення щодо можливості таємних переговорів західних країн з кремлем щодо України не будуть втілені в реальність. Про це він повідомив у Twitter.
Українці цього не дозволять, бо це питання життя.
Будь-які конспірологічні теорії про "здачу України" чи таємні переговори Заходу з путіним не враховують одну "маленьку деталь" - українців. Такі домовленості просто не могли б бути втілені. Україна ніколи не стане на коліна перед росіянами. Це не питання політики. Це питання життя.
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