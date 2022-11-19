Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що будь-які припущення щодо можливості таємних переговорів західних країн з кремлем щодо України не будуть втілені в реальність. Про це він повідомив у Twitter.

Українці цього не дозволять, бо це питання життя.