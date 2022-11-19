Глава Пентагону назвав падіння ракети в Польщі нагадуванням про нерозсудливість путіна [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв'язана президентом рф володимиром путіним.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни", - зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.
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