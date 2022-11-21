Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський до Дня гідності та свободи.

Він наголосив, що українці готові віддати останнє, аби український військовий гідно виглядав, воював та перемагав.

"Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об’єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну. Можемо залишитися без грошей. Без бензину. Без гарячої води. Без світла. Але не без волі. І це залишається незмінним", - сказав президент.

Зеленський пригадав своє тогорічне звернення до Дня гідності та свободи, у якому він говорив, що українці заплатили й продовжують платити за свободу дуже велику ціну. Він зазначав, що ми ніколи не забудемо тих, хто віддав життя за Україну, та ніколи не пробачимо тих, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі.

Відтоді багато чого змінилося - на українській землі з’явилися воронки, у містах і селах - блокпости та їжаки. На вулицях буває темно, а у домівках - холодно.

"Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше - не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо", - додав президент.