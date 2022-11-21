Чи буде блекаут в Україні: у Зеленського зробили заяву [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Влада впевнена, що повного блекауту в Україні не буде.
Я хотів би відразу всіх заспокоїти - виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо.
Тимошенко підкреслив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.
Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо.
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