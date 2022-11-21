Ідея створення таких фігур у Дніпрі виникла цьогоріч на святкуванні дня міста

У Дніпрі розпочали виготовлення сувенірів у вигляді протитанкових загороджень. Мета - збір коштів на допомогу Збройним силам України. Як створюють їжаків, що оздоблені Петриківським розписом, розкаже наш кореспондент Артур Терещенко.

Так починається виготовлення мініатюрного протитанкового їжака. Профільну квадратну трубу вправні руки майстра спочатку перетворюють на заготовки потрібного розміру.

Олександр Луценко, директор Дніпровської міської станції юних техників:

Ми використовуємо трубу 30 міліметрів, розпускаємо її вздовж і потім уже ріжемо на ті кусочки, які нам потрібні.

Другий етап - процес зварювання та зачищення. Після цього "їжачки", відправляють на фарбування.

Софія Баршак, майстриня з фарбування:

Ми беремо краску - емаль "мальва". Розмальовуємо їжаків, бо краска акрилова погано сидить на металі, а Мальва вона дуже гарно та красиво сидить.

Напівготові сувеніри фарбують у чорний колір. Він символізує жахливі події, що нині відбуваються в Україні.

Вероніка Енгель, майстриня з фарбування:

Цей їжак асоціюється в мене з війною, яка жорстока та дуже не справедлива.

Чорне залізяччя в руках творчих дітей, які використовують яскраву техніку Петриківського розпису, поступово перетворюється на оригінальну річ.

Ганна Олійник, керівниця гуртка петриківського розпису "Червона калина":

Одна дитина малювала льон, інша дитина малювала листочки й у нас в результаті вийшов гарний намальований Петриківський їжак, який є у нас символом перемоги, бо саме він зупинить танки, цю війну і нечесть, яка йде на нашу землю.

Ідея створення таких фігур у Дніпрі виникла цьогоріч на святкуванні дня міста. Тоді дніпряни гуртом розмалювали дев'ять справжніх протитанкових їжаків, що символізували дев'ять років загарбницької війни росії проти України.

Дар'я Біла, директорка Департаменту молодіжної політики Дніпровської міськради:

Серед мешканців міста, серед гостей викликало таку схвальну, схвальні коментарі "зробіть маненькі, ми би придбали". Ну і так як ми великі їжаки безпосередньо продаємо і виручені кошти на допомогу ЗСУ, відправляємо, то зрозуміло, що якщо є попит, ми виготовляємо і маленькі їжаки.

Вартість такого сувеніру - тисяча гривень. Отримані від продажу кошти одразу спрямовують на підтримку бійців, що боронять Україну.