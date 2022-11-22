Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Українські захисники за минулу добу знищили ще 400 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тисяч своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 2895 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 5827 (+5) од,
- артилерійських систем - 1882 (+12) од,
- РСЗВ - 395 (+2) од,
- засобів ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
- крилатих ракет - 480 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4393 (+15) од,
- спеціальної техніки - 161 (+0).
Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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