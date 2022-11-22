У вівторок, 22 листопада, СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Вони відбуваються, щоб не допустити її використання для осередку "русского мира". Відомо, що ці заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

За інформацією силовиків, вказані заходи проводяться для:

недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Так, при безпосередній участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.