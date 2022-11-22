СБУ проводить контррозвідувальні заходи в Києво-Печерській лаврі [ Редагувати ]
У вівторок, 22 листопада, СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в Києві. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Вони відбуваються, щоб не допустити її використання для осередку "русского мира". Відомо, що ці заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
За інформацією силовиків, вказані заходи проводяться для:
- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Так, при безпосередній участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
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