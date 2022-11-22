"Межуючим з Україною країнам НАТО слід подумати про нову ППО" - глава МЗС Латвії [ Редагувати ]
Нещодавнє падіння ракети в Польщі стало ще одним підтвердженням того, що країнам НАТО, особливо тим, що межують з Україною, слід подумати про додаткову протиповітряну оборону. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.
У проекті урядової декларації, зокрема, порушувалося і питання ППО - на це виділено додаткові кошти.
Рінкевичс також додав, що розслідування падіння ракети у Пшеводуві все ще продовжується. Наразі нової інформації немає.
При цьому зрозуміло, що якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не сталося б.
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