На 89-му році життя помер дисидент, народний депутат VIII скликання та Герой України Юрій Шухевич. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич - Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи. Вічна Пам’ять великому Українцю.

Новину про смерть Юрія Шухевича виданню NTA підтвердила його дружина Наталія Шухевич. Останні дні свого життя Шухевич перебував у Німеччині на лікуванні.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Шухевич спрогнозував, що ця війна стане початком розвалу рф.

Путіну байдужі люди, самі росіяни, йому важлива його ідея фікс - відновлення СРСР. А ще йому нетерпима сама думка про самостійну Україну, про її ймовірний вступ у НАТО. Але ця війна таки приведе до розпаду самої Російської Федерації. Адже одна справа - запускати війська у невеликі Чечню, Грузію, інша - в багатомільйонну Україну, де ситуація для російських військ складеться сутужно. Це вдарить по економіці Росії, по сприйняттю подій самими росіянами. Це потягне за собою розпад федерації. Північний Кавказ одразу відійде, всі його народи. Мордва, Урмундія, Комі. Не забувайте про Сибір. Там усе не просто. Чи Путін не розуміє це? У нього характер авантюриста, він бачить у собі другого Сталіна. А головне - очманів від того, що кари за його злочини нема.

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді це було Львівське воєводство Другої Польської Республіки. Нині - Радехівський район Львівської області.

Шухевич - член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948-1956, 1956-1968, 1972-1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. У 1990-1994 роках став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.