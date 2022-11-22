Окупанти заявили про спробу атаки на ТЕС у Севастополі

Окупанти звинувачують Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів.

Про це повідомляє так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram.

За його словами, на підльоті до Балаклавської ТЕС, яка знаходиться в Севастополі, нібито збили два безпілотники.

Він також розповів, що російський флот "відбив атаки ще трьох дронів".

"Екстренні служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень цивільної інфраструктури, постраждалих також немає", - додав Развожаєв.