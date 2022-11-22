Окупанти заявили про спробу атаки на ТЕС у Севастополі [ Редагувати ]
Окупанти звинувачують Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів.
Про це повідомляє так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram.
За його словами, на підльоті до Балаклавської ТЕС, яка знаходиться в Севастополі, нібито збили два безпілотники.
Він також розповів, що російський флот "відбив атаки ще трьох дронів".
"Екстренні служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень цивільної інфраструктури, постраждалих також немає", - додав Развожаєв.
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