Ізраїль готовий надати Україні зброю. Несподівана заява пролунала напередодні на безпековому форумі в Бахрейні. Але це якщо Іран почне постачати росії свої балістичні ракети.

Інформація про ймовірні поставки вперше пролунала у жовтні. Аналітики навіть називали приблизні дати - до кінця року. А нещодавно стало відомо - Іран, імовірно, налагодить виробництво дронів-камікадзе на території росії. Саме після цього слово взяв Ізраїль. Який до останнього тримався нейтральної позиції і надавав винятково гуманітарну допомогу. Але що тепер можемо отримати від Ізраїлю, розбиралася Анна Басова.

Вечірня темрява, яку прорізають автомобільні фари та світлофори. Так уже понад місяць виглядають вулиці Києва та більшості українських міст. Від початку жовтня росіяни свідомо обстрілюють електростанції. Попри вправну роботу ППО, частина ракет влучає в ціль - звідси й вимушені відключення.

Марина, жителька Києва:

Ми думаємо, що так ніхто не робить, тим паче, сусіди. Сподіваємось, що переможемо. Слава ЗСУ!

По Україні ворог цілить крилатими ракетами класу "земля-повітря" та протикорабельною зброєю. А з середини осені в хід пішли іранські безпілотники "Шахеди", замасковані під російські "Герані".

Попри численні заперечення москви й Тегерана, що росія воює проти України іранською зброєю, вже доведений факт. А в середині жовтня стало відомо - режим Аятоли Хаменеї готується передати кремлю балістичні ракети малої та середньої дальності. Фатех-110 і Зольфагар здатні вражати цілі на відстані до семисот кілометрів.

На тлі повідомлень Україна терміново звернулася до Ізраїлю - просила надати системи протиповітряної та протиракетної оборони. Щоправда, відповідь була негативною.

Бенні Ганц, міністр оборони Ізраїлю:

Ізраїль стоїть на боці українського народу. Та я не бачу нас постачальниками зброї та військового обладнання.

Та вже за кілька тижнів усі карти змішали позачергові парламентські вибори. На них із мінімальною, але перевагою, переміг блок Беньяміна Нетаньяху. Найімовірніше, він і очолить новий ізраїльський уряд.

Беньямін Нетаньяху, лідер партії "Лікуд":

Західний світ починає усвідомлювати цінність Ізраїлю як буферу безпеки. Ми захищаємо всіх від безлічі ісламських радикалів, а надто - іранського режиму. І я зроблю все, щоб Тегеран не отримав ядерну зброю. Навіть якщо доведеться вступати у відкритий конфлікт із чинною іранською владою.

Забезпечення України зброєю було одним із передвиборчих гасел партії "Лікуд". І поки в парламенті точаться дебати, як розподілити між собою міністерські портфелі в новому уряді, в публічному просторі вже залунали довгоочікувані для Києва заяви.

Гілі Коен, дипломатичний кореспондент:

Якщо не спинити Іран просто зараз, його ракети невдовзі полетять по Україні.

Спиняти почали ще з неділі. Через співпрацю росії з Іраном посол Ізраїлю в москві передав ноту протесту до російського МЗС. А в Бахрейні, на безпековому форумі, голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата заявив - напризволяще Україну не залишать.

Еяль Хулата, голова Штабу національної безпеки Ізраїлю:

Якщо росія таки отримає іранські ракети, Ізраїль почне постачати до України високоточну балістичну зброю.

Найімовірніше, припускають експерти, йдеться про оперативно-тактичний комплекс Лора, яким уже успішно користувався Азербайджан у війні за Нагірний Карабах два роки тому. П'ятиметрова ракета здатна нести понад півтонни бойової частини та вражати цілі на відстані до 400-т кілометрів. Завдяки новітнім системам навігації та системам наведення похибка у влучанні мінімальна. Ракета маневрує під час польоту - відтак, її не перехопити без спеціалізованих систем ППО. Та чи не найціннішою її властивістю називають здатність нести протибункерну бойову частину.