У ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському і Бахмутському напрямках [ Редагувати ]
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ вибудували потужну оборону, яку ворог вже місяцями не може прорвати. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Головний кістяк росіян на Авдіївському і Бахмутському напрямках було знищено.
ЗСУ не мають наміру відступати. Відступ, є крайнім засобом, який застосовується виключно для уникнення великих втрат, як це було, наприклад, під Сєвєродонецьком або ж Лисичанском.
Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати і це теж робиться щодня. Значний кістяк професійних збройних сил росії можна сказати вже винищений.
Спікер Східного угрупування ЗСУ додав, що наразі росія поновлює позиції мобілізованими кадрами. Минулої доби останні прибули до Донецької області, ще 3 тисячі були відправлені до населеного пункту Ялта. Увесь цей процес відслідковується нашими воїнами.
Вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним. Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нову техніку і технології.
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