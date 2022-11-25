Рада безпеки ООН засуджує ракетні обстріли України та розцінює їх як відкрите порушення міжнародного права. Водночас росія вже публічно заявила, що спрямовуючи ракети на цивільну інфраструктуру України, намагається змусити Київ почати з нею переговори.

Які, як підозрюють у Києві, потрібні москві лише, аби зупинити наш контрнаступ і провести перегрупування своїх військ. За перебігом засідання стежив наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Тож більше про реакцію заходу на терор росіян - далі.

ООН та її Рада безпеки по суті й створювались, щоб реагувати на такі ситуації, як ця. Коли масовані удари - по цивільних об'єктах. І вже навіть політкоректні чиновники Об'єднаних націй, які часто намагалися "закликати сторони до стриманості", змінюють лексику.

Відкрито кажуть про "пряме порушення міжнародного права", як от заступниця Генсека Розмарі Дікарло. Від якої це відверто пролунало, як і слова - "порушення законів війни", послухайте.

Розмарі Дікарло, заступниця генерального секретаря ООН:

Ще раз скажу: атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Так само як і напади на військові об'єкти, які завдадуть шкоди цивільному населенню, що буде надмірною у порівнянні з очікуваною військовою перевагою. Організація Об'єднаних Націй рішуче засуджує ці напади та вимагає від російської федерації негайно припинити ці дії. Має бути відповідальність за будь-які порушення законів війни!

Виступити від України запросили Володимира Зеленського - і від нього пролунали слова, які чиновникам міжнародної організації, можливо, і неприємно було чути, але вони насправді справедливі. Що ООН потрібна не для дискусій, а для дій, рішень, реагування…

Володимир Зеленський, президент України:

Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор. (…) Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію - про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимось, чи може хтось у світі разом із росією сказати, що терор проти цивільних людей це нібито добре.

Забігаючи наперед, хочу сказати, що такого рішення, звісно ж, не ухвалили, утім - і жодна країна не наважилась виправдовувати дії москви. Різниця лише в тому, що від когось лунали слова занепокоєння, а країни-партнери - ті ж Сполучені Штати - використовували максимально жорсткі формулювання. Давайте послухаємо.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Мотиви путіна не можуть бути ще більш прозорими - він просто використовує зиму як зброю, щоб завдати величезних страждань українському народу. Він вирішив - якщо не може захопити Україну силою, то спробує заморозити країну, щоб її підкорити.

І ось тут варто звернути увагу на слова, які, без сумнівів, навмисно (бо це не обмовка, не експромт, він читав із папірця) сказав в залі ООН російський посол. Наскільки я це почув - прозвучало, що ці масовані ракетні обстріли - спроба змусити Україну почати із москвою переговори. Послухайте самі.

василь небензя, посол росії при ООН:

Она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать "СВО".

Раніше військові, аналітики, політики різного рівня висували різні версії - чого намагається досягти росія, влаштовуючи ракетні обстріли. Хтось (як, наприклад, Джон Кірбі) бачив воєнні цілі - послабити українські системи ПВО, змусити витратити ракети для протиповітряних систем. Зараз - відкрито чуємо вже і політичні цілі.

Відповіддю Штатів є рішення терміново виділити Україні новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. І, згідно із заявою Держдепу США - це будуть і боєприпаси, і нові засоби протиповітряної оборони. А у Пентагоні навіть уточнили, що там, серед іншого, будуть ракети Harm, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars та зенітно-ракетних комплексів Nasams, які вже передали Україні і які мають захистити небо.