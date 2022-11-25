У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У п’ятницю, 25 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області.
Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.
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