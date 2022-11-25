У Херсоні у п'ятницю, 25 листопада, через обстріли рашистів загинули 15 людей, поранені 35, серед них дитина. Про це повідомила Херсонська міська рада.

Через вчорашній масований ворожий обстріл постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Довелося терміново евакуювати 58 херсонців, серед них 22 дитини. Усі вони отримали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Люди вирішили тимчасово виїхати з міста, у чому їм максимально допомогла міська влада (надано транспорт, одяг і продукти харчування).

Також від ворожих обстрілів постраждали навчальні заклади - дві середні школи і ліцей журналістики, економіки та правознавства.

Нагадаємо, що про відступ з Херсона російські війська оголосили 9 листопада. Через два дні українські війська увійшли до міста та взяли його під свій контроль.

Окупанти відступили на лівий берег Дніпра, звідки щодня гатять по місту.