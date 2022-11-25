У п'ятницю, 25 листопада, окупанти завдали удару по Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Під обстріл потрапив автомобіль із цивільними.

Влада підтверджує обстріл міста та інформацію про постраждалих.

Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів. Орки, ви будете горіти в пеклі! Ваша гнила терористична душа не знайде спокою ніде!

Як повідомили місцеві жителі, російські війська завдали кількох ударів з боку Нової Каховки. За попередніми даними, у місті є постраждалі.

Пізніше з'явилася інформація, що під обстріл потрапив цивільний автомобіль, внаслідок чого троє людей отримали поранення.