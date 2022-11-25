У Херсоні цивільний автомобіль потрапив під обстріл (фото) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 25 листопада, окупанти завдали удару по Херсону. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Під обстріл потрапив автомобіль із цивільними.
Влада підтверджує обстріл міста та інформацію про постраждалих.
Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів. Орки, ви будете горіти в пеклі! Ваша гнила терористична душа не знайде спокою ніде!
Як повідомили місцеві жителі, російські війська завдали кількох ударів з боку Нової Каховки. За попередніми даними, у місті є постраждалі.
Пізніше з'явилася інформація, що під обстріл потрапив цивільний автомобіль, внаслідок чого троє людей отримали поранення.
по темі
У четвер, 24 листопада, у Херсоні повідомляють про обстріл міста
У понеділок, 21листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона
Відступаючи з правого берега Херсонської області, росіяни вкрали з медзакладів регіону 17 автомобілів швидкої допомоги
З середи, 16 листопада, у звільненому Херсоні відновлюють роботу відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку"
ЗСУ продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях