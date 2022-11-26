Радянська влада намагалася створити на території України такі умови, за яких люди фізично не могли вижити.

Більшість українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це останні соціологічні дані. І за ними - 93% опитаних громадян зазначили, що погоджуються з цим твердженням.

Сьогодні 26 листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору і масових штучних голодів на теренах України. Про голод як засіб упокорення - розкаже Олександр Васильченко.

17 місяців тотального пекла. Це те, про що не має забувати кожен українець - Голодомор.

32-ий рік був в Україні дуже врожайним. Втім, щоб українці не мріяли про власну незалежність, більшовицький тоталітарний режим на чолі із сталіним вдалися до репресій. Супротив придушували голодним мором.

Радянська влада намагалася створити на території України такі умови, за яких люди фізично не могли вижити.

Свідки Голодомору розповідали, що доведені до відчаю селяни їли своїх померлих дітей. Батьки намагалися не випускати малюків на вулиці, щоб їх не викрадали. Навесні 33-го, кажуть історики, 17 людей помирали щохвилини. Загалом у 32-му та 33-му роках прибічники сталіна і обслуговувачі режиму вбили голодом, за різними оцінками, від семи до понад десяти мільйонів українців. Близько половини з них - це діти.

Те, що Голодомор 32-33-го років був саме геноцидом українського народу, визнали вже більше 20 країн світу, ще 8 засудили як акт знищення людства.