Спецконфіскація по-американськи. У Сполучених Штатах намагаються розшукати та конфіскувати активи російських бізнесменів. Про це пише американська преса. А наш власкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясував всі деталі. І ось що він передає.

У Сполучених Штатах, де російські державні активи давно заморожені, шукають тепер нові способи знайти та конфіскувати активи російських бізнесменів. Механізм тут потрібен інший - не такий, як щодо золотовалютних резервів Кремля. І от The Wall Street Journal з'ясувала, що саме відбувається.

За інформацією видання, за останні місяці федеральні прокурори розіслали величезну кількість судових повісток - намагаючись знайти нерухомість, грошові рахунки та трастові фонди, які належать росіянам.

Шукають документацію, яка, за їхніми словами, допоможе "прорватися крізь заплутані схеми щодо права власності". Ну і маю пояснити, що це означає. Майно та рахунки, які були зареєстровані на ім'я російських олігархів та наближених до Кремля бізнесменів, на зараз уже заморожені. Але багато всього записали на анонімні компанії, на офшори; на підставних власників, які мають американські паспорти. Ділитися цією інформацією фінансові установи здебільшого можуть лише за рішенням суду - от Мінфін (де є спеціальна команда "мисливців за корупційними грошима") і попросив прокурорів допомогти дістатися до цих відомостей.

По суті - і Штати, і Захід в цілому намагаються таким чином знайти нові джерела фінансування військової допомоги Україні та відновлення країни. Бо навіть попри те, що поки немає остаточного юридичного механізму, є загальна згода - що ці гроші мають бути вилучені і передані Києву. Причому якщо раніше переважала думка, що зробити це треба після закінчення війни - для відбудови, то зараз все більше голосів, що частину конфіскованих активів треба перерахувати вже зараз.

Тут маю привести дані The Wall Street Journal, що з лютого Захід заморозив російські активи на суму понад 330 мільярдів доларів, близько 300 мільярдів з яких - резерви центробанку росії, що зберігаються на рахунках в іноземних банках. Але тут можу вам сказати, що це ще скромна оцінка. Під час інтерв'ю із українським прем'єром Денисом Шмигалем, коли він був тут, у Штатах, я почув оцінку українського уряду, що вартість таких активів - до 500-т мільярдів доларів. Якщо разувати вартість фірм, яхт, літаків, нерухомості та і коштовностей, які належать підсанкційним російським олігархам. Отже - є, що шукати.

Тут цікаво. The Wall Street Journal з'ясувала, що американські чиновники стикаються із труднощами ще на стадії пошуку активів, бо бачать, що переховуванням займалися досвідчені юристи, бухгалтери та фінансисти. І не російські - західні. Ну і тут важливо відзначити, що Адміністрація Байдена вже звернулася до Конгресу з проханням розширити її повноваження щодо вилучення російських активів та відправлення їх Україні. Тут справа в тому, що американське законодавство обмежує можливості чиновників щодо цього, тому Білий дім і просить дати їм максимально дієвий механізм.