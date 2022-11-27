Інтенсивність бойових дій в Україні зросте після похолодання у найближчі тижні - ISW [ Редагувати ]
Джерело: Едуард Крижанівський
Загальний темп бойових дій вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнився через негоду, однак інтенсивність боїв може зрости вже у перший тиждень грудня та наступні тижні. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
За прогнозами метеорологів, наприкінці листопада - на початку грудня на північному сході України очікується похолодання. Це означає, що ґрунт достатньо промерзне для пересування військової техніки та особового складу.
Водночас експерти ISW вказують, що не мають точних відомостей, які підтверджують, що сторони рашисти готуються до наступу після зміни погодних умов.
Ключові висновки військових аналітиків
- Загальний темп бойових дій ймовірно, прискориться найближчими тижнями, оскільки земля на театрі воєнних дій замерзає.
- Російська влада продовжує спроби депортувати українських дітей до росії.
- Російські офіційні особи намагаються протидіяти зростанню впливу ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина шляхом створення інших паралельних російських військових структур.
- Російські сили, ймовірно, використовують ракети Х-55, призначені виключно для перенесення ядерних боєголовок, для ударів проти української інфраструктури, що свідчить про виснаження високоточної зброї у російської армії.
- Російські війська продовжують оборону проти контрнаступу українських військ на лінії Сватово-Кремінна.
- Російські війська продовжують наступ на напрямках Бахмут та Авдіївка.
- Російські війська продовжують зведення укріплень на сході Херсонщини.
- Російські тактичні, логістичні та технічні невдачі продовжують знижувати бойовий дух російських військ і спонукають шукати цапів-відбувайлів.
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за минулу добу.
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