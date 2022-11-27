ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 600 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія втратила у війні вже близько 87310 військових вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87310 (+600) осіб ліквідовано,
- танків - 2905 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
- артилерійських систем -1897 (+1) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
по темі
Станом на 26 листопада від російської агресії постраждало понад 1289 українських дітей, 440 з них - загинули
Херсонська область серед усіх деокупованих територій України виявилася найбільше замінованою
Росіяни перегруповуються на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
У суботу, 26 листопада, російські військові обстріляли Часів Яр (Донецька область)
Командування Сухопутних військ Збройних сил України наголосило, що столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад