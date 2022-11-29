"Путін намагається використати зиму як зброю": генсек НАТО пообіцяв збільшити допомогу Україні [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичному альянсу з приходом холодів і морозів слід збільшити поставки Україні палива, медикаментів, теплого екіпірування для військових та іншої допомоги, безпосередньо не пов'язаної з бойовими діями. Про це повідомляє Reuters.
"Всі ви бачили супутникові знімки, на яких Європа світиться, а в Україні - темрява... Путін намагається використати зиму як зброю", - заявив Столтенберг напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО в Бухаресті, коментуючи перебої з електропостачанням після російських ракетних ударів.
Генсек НАТО зауважив, що на полях битв російські війська зазнають поразки. З тим, що Україні потрібна не лише військова допомога, згодні й інші учасники саміту.
"Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над посиленням нашої підтримки, щоб вона була стійкою", - сказав Reutes високопосадовий європейський дипломат.
Водночас країни-члени НАТО збираються узгодити та збільшити поставки зброї в Україну.
"Найближчі місяці стануть великим випробуванням для всіх нас. Для України це екзистенційне питання, для нас моральне. Ми повинні продовжувати допомагати Україні стільки, скільки потрібно", - заявив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.
Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Словаччина передала Україні 30 БМП1.
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