Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1 [ Редагувати ]
Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні бойових машин піхоти БМП1. Їх українська сторона отримала в кількості 30 одиниць. Про це повідомляється у Twitter міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.
Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини - ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні.
БМП-1 - бойова машина піхоти призначена для спільних дій з танками в бою та транспортування особового складу. Бойова машина прийнята на озброєння СРСР 1966 року. Серійно випускалася з 1966 до 1983 року. Застосовувалась у війні в Афганістані та багатьох інших військових конфліктах. Згодом на базі БМП-1 розпочався випуск удосконаленої моделі БМП-2.
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