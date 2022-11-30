Президент рф володимир путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, яку приводить The New York Times.

Глава держави пояснив, що ризик застосування путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом і що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн.

"Я не думаю, що він використовуватиме ядерну зброю. Це моя думка", - заявив Зеленський.

Натомість представники західних демократій мають бути більше стурбовані експансіоністськими військовими амбіціями путіна. За його словами, якщо його військовим рф вдасться завоювати частину України, наступними можуть бути інші сусідні країни.