На російському аеродромі "Енгельс-2" під Саратовом проводяться активні заходи. Ймовірно, ворожа авіація готується до нового масованого удару по Україні.

На супутникових знімках, опублікованих 28 листопада компанією Maxar Technologies та Planet Labs, видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160.

Також можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.





На думку військового аналітика Арда Мевлютогла, велика кількість бомбардувальників на злітно-посадковій смузі вказує "на посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку".

"Енгельс-2" - одна з найважливіших баз ВПС росії. Тут дислокуються два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.