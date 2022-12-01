Окупанти продовжують атакувати позиції Збройних сил України на східному напрямку. Про це свідчить мапа, опублікована у Twitter Міноборони Британії.

Найважчі бої продовжуються під Бахмутом.

За даними британської розвідки, основні бої зараз тривають на східному фланзі. Там окупанти намагаються розвинути наступ на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. Ситуація біля останнього населеного пункту найважча, оскільки росіяни намагаються оточити українське угруповання, оминаючи його з півдня від Бахмута.

Щодо інших ділянок фронту, то там ситуація не змінилася. У Херсонській та Запорізькій області продовжуються обстріли. ЗСУ, своєю чергою, успішно накривають вогнем райони зосередження російських військ на окупованих територіях.