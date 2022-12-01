В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У четвер, 1 грудня, в Україні по всій країні оголошено повітряну тривогу. Небезпека з повітря є у всіх регіонах, окрім окупованого Криму.
Як пише "Беларускі Гаюн", два МіГ-31К, які були підняті в рб, через що в Україні дали тривогу, відлітають з Білорусі в Нижегородську область росії. Там знаходиться філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО рф.
Відомо про підняття російськими силами винищувачів в білорусі.
"Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС рф м бортовим номером RF-92462", - повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначимо, що МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.
Карта повітряних тривог станом на 14:30.
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