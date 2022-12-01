Сьогодні, 1 грудня, у Херсоні та Чорнобаївці місцеві мешканці почули вибухи. Повітряна тривога у Херсонській області поки не оголошена.

Про це повідомляє "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш докладних деталей події.

При цьому мешканці Херсона розповідають, що у місті видно заграву.