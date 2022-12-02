Вибух пролунав у турецькому порту Самсун, почалася пожежа, повідомляє телеканал A Haber.

"У порту Самсун із невідомої причини стався вибух. Пожежні бригади були направлені до району порту, де після вибуху почалася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих та причини вибуху поки що немає.