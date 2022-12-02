У центрі Одеси пролунав вибух: що відомо [ Редагувати ]
Граната
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
У центрі Одеси пролунав вибух. За попередніми даними, причиною вибуху стала граната, що вибухнула.
Повідомляється, що на розі вулиць М'ясоїдівської та Прохоровської розірвався боєприпас під час затримання поліцією кількох людей. Подробиці події уточнюються.
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