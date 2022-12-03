Росіяни завезли до окупованого Мелітополя дагестанських вчителів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України намагаються русифікувати українських дітей, для чого звозять своїх педагогів. Щоб покрити дефіцит кадрів, займатись пропагандою у школах Мелітополя відправляють вчителів із Дагестану.
Про це повідомляє Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Оскільки більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати із загарбниками, росіяни завозять своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.
"Цього разу до Мелітополя відвезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою в окупаційних школах", - йдеться у повідомленні.
Також у Центрі інформують, що паралельно інтервенти проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на "навчання" та не записали до російських осередків пропаганди. Окупанти загрожують їм позбавленням батьківських прав, щоби змусити віддати дитину.
Центр національного спротиву закликає жителів тимчасово окупованої території покинути регіон до моменту його звільнення українськими військовими.
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